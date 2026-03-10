Эксперт Бондарь объяснил, как сэкономить на жизни в частном доме

Выдача ипотеки на загородные дома выросла более чем вдвое, утверждают аналитики. С чем связано такое явление и к каким тратам стоит подготовиться при переезде из квартиры, расскажет Москва 24.

Все за город?

Россияне стали значительно чаще покупать готовые загородные дома. Согласно данным Банка России, в декабре 2025 года было выдано 13,5 тысячи ипотечных кредитов на эти цели, что в 2,4 раза превышает показатель декабря 2024 года (5,7 тысячи). Объем выдач увеличился в 3,7 раза, достигнув 66,7 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия".

По данным издания, средний размер кредита на готовый дом по итогам декабря составил 4,95 миллиона рублей, тогда как годом ранее он был равен примерно 3,2 миллиона. При этом в отдельных банках показатель достиг 6,5 миллиона. Одновременно с этим увеличился и средний срок кредитования – до 26 лет.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила в беседе с газетой, что средняя стоимость квадратного метра готового дома по стране выросла на 3,7%, а средняя цена объекта составила около 7,5 миллиона рублей. Однако, по ее словам, усредненные показатели включают данные по старым и малоликвидным объектам, стоимость которых могла снижаться.

По данным СМИ, росту поспособствовало в том числе распространение "Семейной ипотеки" на сегмент загородной недвижимости. В частности, доля выдач таких кредитов в столичном регионе увеличилась с 24 примерно до 30% за год.

​​​​​​​Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев подчеркнул в беседе с Москвой 24, что двукратный взлет спроса на загородную недвижимость произошел в 2020–2022 годы, однако после 2023-го началось резкое охлаждение рынка. Например, в зоне до 70 километров от МКАД, по данным разных агрегаторов, выставлено на продажу от 70 тысяч до 100 тысяч домов.

"Когда-то на этот рынок пришла льготная ипотека, но она распространялась исключительно на новостройки. Это вызвало отток капитала из вторичного загородного жилья, и при таком большом предложении цены на него сильно скорректировались вниз", – добавил риелтор.

По словам Апрелева, 2025 год стал рекордным по падению спроса и цен в весенне-осенний период. Поэтому говорить о двукратном росте в декабре некорректно.

"Декабрь не является показателем изменения трендов, и в годовом исчислении такого роста нет. Сейчас наблюдается восстановление спроса именно на вторичное загородное жилье", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что на фоне фактической недоступности ипотеки на квартиры многие увидели, что за городом можно купить дом в два-три раза дешевле, чем аналогичную по классу квартиру в Подмосковье, не говоря уже о Москве. Кроме того, огромную роль сыграли инвестиции в транспортную инфраструктуру, благодаря чему добраться до места стало значительно проще.





Константин Апрелев ​​​​​​​основатель Российской гильдии риелторов Платформы электричек с небольшими интервалами, комфортные поезда – все это делает загородную жизнь вполне реальной для ежедневных поездок. Люди, особенно семьи с детьми, голосуют рублем: за те же деньги, что и однокомнатная квартира, можно купить дом площадью около 130 квадратных метров в 20–30 километрах от МКАД, в пешей доступности от станции и с необходимой социальной инфраструктурой.

При этом эксперт назвал февраль и март традиционно самыми активными месяцами для поиска и покупки жилья, так как многие планируют успеть сделать ремонт до лета.

"Если в этот период активность не подтвердится сделками, с мая она традиционно падает. Пока статистика за февраль и март отсутствует, и делать выводы о глобальной смене тренда по одному месяцу преждевременно. Нужно наблюдать за рынком дальше", – заключил эксперт.

Важные нюансы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жизнь в частном доме не всегда бывает более выгодной, пояснил в разговоре с Москвой 24 общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Основное различие между квартирой и частным домом в вопросе круглогодичного проживания – затраты на отопление. В квартирах с централизованным отоплением платят значительно меньше. В доме все наоборот: нужно решать, чем топить – газом или электричеством", – пояснил он.

При этом подведение газа требует установки оборудования и множество согласований – площадь помещения для котла, его объем и так далее. Финансово это намного серьезнее, чем отопление в обычной квартире, подчеркнул Бондарь.

"​​​​​​​Кроме того, затраты на ремонт и проведение коммуникаций в частном доме также значительно выше", – добавил Бондарь.

Еще один важный момент – содержание жилья. В многоквартирном доме нижняя граница оплаты содержания и ремонта устанавливается региональными властями и привязана к договору управления. В коттеджных поселках тоже есть управляющие компании, которым жители платят за содержание общей территории: зеленую зону, фонтаны, уборку подъездных дорог и так далее. Поскольку территория там обычно намного больше, чем придомовая у многоквартирного дома, эти платежи могут быть кратно выше, обратил внимание эксперт.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Если говорить о проживании в доме только летом, выгода возможна в двух случаях. Первый: если установлены счетчики на ресурсы и хозяин не платит за услуги во время своего отсутствия. Особенно если дом оснащен солнечными батареями, можно реально сэкономить. Второй вариант – если счетчиков нет, но хозяин заранее предупреждает управляющую компанию об отсутствии более пяти дней.

При отсутствии технической возможности установки счетчиков могут сделать перерасчет, как в случае длительной командировки.

"Однако при переезде на лето в коттеджный поселок, пригодный для круглогодичного проживания, экономии не получится: плата за содержание общего имущества будет взиматься постоянно", – пояснил Бондарь.

Если речь идет о даче в СНТ с небольшими членскими взносами и без больших трат на содержание дорог и парков, здесь выгода вполне реальна, заключил эксперт.

