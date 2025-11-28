Риелтор Свиридов спрогнозировал рост цен на недвижимость в Москве в 2026 году

В столичном регионе фиксируется рост стоимости на недвижимость – за кратчайшие сроки цены поднимаются на несколько миллионов. С чем это связано и каких изменений ждать в ближайшее время, расскажет Москва 24.

"Чисто человеческий фактор"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пользователи Сети пожаловались на резкий рост цен на квартиры в столичном регионе. Например, в одном из постов, завирусившихся в интернете, видно, как стоимость 58-метровой двушки в подмосковном ЖК недалеко от Красногорска увеличилась на миллион за 20 дней: 5 ноября приобрести ее можно было за 19,2 миллиона рублей, а уже 25-го числа она стоила 20,2 миллиона.

Аналогичная история и с ЖК на юго-западе Москвы: в мае 2024 года двухкомнатная квартира площадью 51,8 квадратного метра стоила почти 12,2 миллиона рублей, однако сейчас аналогичный вариант на более высоком этаже предлагается приобрести за 23,7 миллиона.

Как рассказала Москве 24 риелтор Алла Георгиева, в целом повышение цен и рост активности в сделках купли-продажи традиционно наблюдается в конце года.

"Это связано с человеческим фактором: многие хотят реализовать свои планы, улучшить жилищные условия и переехать именно к Новому году. Кроме того, роль играет и общее оживление рынка на фоне снижения ипотечных ставок. Если ранее они достигали 24–28%, то сейчас некоторые банки предлагают ипотеку уже под 17%. Ожидается, что в декабре ставка может снизиться еще, дополнительно стимулируя спрос", – объяснила она.

Риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что в особенности рост цен наблюдается на рынке первичного жилья.





Олег Свиридов риелтор Это объясняется несколькими факторами: активностью в четвертом квартале, отложенным спросом, получением годовых бонусов и дивидендов, а также тем, что Москва продолжает оставаться магнитом для инвесторов из регионов. Как только у людей появляются свободные средства, они часто направляют их именно в столичную недвижимость.

"Застройщики активно стимулируют спрос, предлагая разнообразные программы. Например, на одном из объектов в столичном районе представлено 14 видов рассрочки с разным размером первоначального взноса и гибким графиком платежей (ежемесячно, поквартально)", – сказал эксперт.

По словам Свиридова, подобные программы, а также субсидированные ипотечные варианты (где часть процентов в первый год может выплачивать застройщик) закладываются в итоговую стоимость и тоже способствуют ее росту.

Успеть поймать выгоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом в начале 2026 года также ожидается рост цен на недвижимость. По словам Олега Свиридова, дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки".

"Например, зависимость ставки от количества детей, а также предложений, что льготой можно будет воспользоваться только в регионе, где зарегистрирован заемщик. А с 1 февраля одной семье разрешат оформить только одну льготную ипотеку. Это побуждает многих ускорить покупку до конца 2025-го, чтобы успеть по старым условиям", – сказал он.





Олег Свиридов риелтор В среднесрочной перспективе (2026–2027 годы) ценовое давление будет поддерживаться фундаментальным фактором – сокращением предложения. Количество выданных разрешений на строительство в столице уменьшилось, и даже по ним около 20% проектов задерживают выход на площадки.

Например, если раньше в Москве ежегодно начиналось возведение 30–50 новых ЖК, то теперь – лишь 20–25. Такой дефицит квадратных метров на фоне устойчивого инвестиционного спроса делает дальнейший рост цен практически неизбежным, пояснил Свиридов.

Алла Георгиева добавила, что еще одним фактором станет объективное удорожание строительства.

"Увеличение стоимости строительных материалов и логистики напрямую влияет на себестоимость объектов. Застройщики уже рассылают уведомления о предстоящем повышении цен с декабря, и эта тенденция затронет как частные дома, так и новостройки. Это не субъективное желание продавцов, а рыночная реальность: если себестоимость строительства растет, то и конечная стоимость жилья увеличивается", – объяснила эксперт.





Алла Георгиева риелтор Что касается вторичного рынка, то в конце года цены на нем также могут незначительно подрасти на волне повышенного спроса.

Однако в глобальном масштабе серьезного скачка не ожидается – основное повышение в большей степени затронет именно первичный рынок, где стоимость сильнее привязана к расходам на строительство, заключила Георгиева.