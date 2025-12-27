ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жительницу Донецка по подозрению в призывах к убийству российских военных, нанесению ударов по Москве и фотографировании боевой техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, по собственной инициативе она установила контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в мессенджере Telegram и по их заданию осуществляла фотофиксацию военной техники ВС РФ.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области. Мужчина по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия. Для этого он сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

При попытке задержания мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. Правоохранители и местные жители не пострадали.

