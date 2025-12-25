Форма поиска по сайту

25 декабря, 12:21

Происшествия

ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, житель Калуги 1976 года рождения, уроженец города Запорожья, по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия.

Для этих целей злоумышленник сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. При попытке задержания он оказал сопротивление и был ликвидирован. Правоохранители и местные жители не пострадали.

Из тайника, оборудованного спецслужбами Украины, изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, 2 электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт на диспетчерской станции магистрального нефтепровода в Тюменской области. Преступление готовил участник одной из запрещенных в России террористических организаций по заданию украинских спецслужб. При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен.

"Московский патруль": взорвавший машину полковника в Москве приговорен к 25 годам колонии

