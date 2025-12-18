Форма поиска по сайту

18 декабря, 07:50

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт у здания администрации в Волгодонске

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт возле здания администрации Волгодонска в Ростовской области. Силовики задержали студентку колледжа с самодельным взрывным устройством мощностью 10 килограммов, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, спецслужбы Украины запланировали теракт в месте массового скопления людей. В центре Волгодонска, в районе парка "Юность", полицейские задержали девушку 2009 года рождения, студентку одного из областных колледжей. Она направлялась к зданию администрации с увесистым рюкзаком. При этом пояснить его содержимое девушка затруднилась.

При первичном осмотре рюкзака правоохранители обнаружили в нем самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили эти подозрения.

Спустя время специалисты разминировали СВУ. Его мощность составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей. На нем также было установлен электронный таймер.

Как рассказала сама девушка, рюкзак она забрала из тайника на окраине Волгодонска. Она должна была доставить его ко входу в администрацию города для передачи "некоему чиновнику".

В ФСБ также обратили внимание, что примерно месяц назад студентка стала жертвой интернет-мошенников. Необходимые оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, принимается процессуальное решение.

Ранее российские силовики пресекли теракт, который готовили заключенные – граждане одной из стран Средней Азии в колонии в Ростовской области. Подозреваемые подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджогу зданий.

Кроме того, в Липецкой области были задержаны четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет за попытку диверсии на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. Молодых людей задержали, когда те вытащили из тайника СВУ и шли к намеченному участку нефтепровода.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

происшествиярегионы

