16 декабря, 11:25

Происшествия

Четверо подростков задержаны под Липецком за попытку диверсии

Фото: depositphotos/Grigorenko

Четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет задержаны в Липецкой области за попытку диверсии на магистральном нефтепроводе за денежное вознаграждение. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, несовершеннолетние в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram в октябре этого года установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его заданиям они совершали поджоги транспортных и энергетических объектов, а также получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ) для подрыва нефтепродуктопровода "Транснефть – Дружба" в Лебедянском районе.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что подростков задержали, когда те вытащили из тайника СВУ и шли к намеченному участку нефтепровода. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии группой лиц по предварительному сговору. По местам их жительства проведены обыски, фигуранты заключены под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, также назначены судебные экспертизы. Проверяется информация о возможной причастности несовершеннолетних к иным эпизодам преступной деятельности.

Ранее в Мариуполе задержали 16-летнего юношу за поджоги сотовых вышек по заданию украинских спецслужб. По информации правоохранителей, молодой человек по своей инициативе вступил в переписку с неизвестным и по его заданию совершил преступление. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Мужчина арестован в Москве за организацию террористического сообщества

