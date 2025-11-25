В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

Фото: телеграм-канал "Следком"

Спецслужбы задержали в Калининградской области подростка, который планировал совершить теракт в одном из православных храмов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Как выяснили правоохранители, подросток 2008 года рождения был завербован представителем запрещенной на территории страны украинской террористической организации через мессенджер Telegram. По указанию куратора он провел разведку, после чего приобрел компоненты для самодельных зажигательных устройств и изготовил их.

Отмечается, что во время задержания злоумышленник признался, что собирался устроить поджог храма. У него были изъяты средства террора и телефон, который был использован для переписки с куратором. Подростку предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, он заключен под стражу.

На фоне произошедшего ФСБ напомнила об активизации спецслужб Украины в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) для поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий, направленных на нанесение ущерба России.

Ранее было возбуждено уголовное дело о теракте в отношении подростка, который поджег объекты транспортной инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД). Инцидент произошел 21 ноября, 14-летний подросток действовал по указанию неизвестного, связавшегося с ним через мессенджер.

