Дело о теракте возбуждено после поджога подростком инфраструктуры МЖД в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении подростка, который поджег объекты транспортной инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 21 ноября. 14-летний подросток, действуя по указанию неизвестного, который связался с ним через мессенджер, поджег железнодорожные объекты на Рижском направлении МЖД.

Спустя время несовершеннолетнего задержали. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, условия жизни и воспитания ребенка.

Ведомство обратило внимание, что теракты на транспортных объектах относятся к категории особо тяжких преступлений. За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

"Важно помнить молодым людям, что недопустимо поддаваться на провокационные призывы незнакомых лиц в социальных сетях и мессенджерах, поскольку подобные действия могут привести к серьезным правовым последствиям", – подчеркнули в СК.

Ранее аналогичный случай произошел на станции Одинцово Белорусского направления. Там 16-летний молодой человек с помощью бензина и зажигалки поджег релейный шкаф. Он признался, что получил соответствующее задание от незнакомца в мессенджере.