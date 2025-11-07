В Подмосковье пресечена подготовка к теракту

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В подмосковных Люберцах пресечена подготовка к теракту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, 27-летний житель Волоколамска добровольно вышел на связь с неизвестным в одном из мессенджеров, заявив, что готов помогать украинским спецслужбам. В результате по заданию куратора злоумышленник приехал к гаражам в Люберцах, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством.

Пакет с бомбой житель Волоколамска должен был доставить в Измайловский парк Москвы и передать взрывчатку, спрятав ее в тайник. Однако злоумышленник был задержан во время выполнения задания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Мужчина арестован.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия, которые позволят установить и разыскать соучастников задержанного.

Ранее житель Ставропольского края Александр Жигун был осужден по делу о подготовке теракта в здании местной таможни. По предварительным данным, мужчина в период с 13 февраля по 28 марта 2024 года занимался изучением мест, где можно организовать диверсию.

В результате злоумышленник согласовал с куратором локацию для ее последующего взрыва и поджога. Суд признал Жигуна виновным и приговорил его к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

