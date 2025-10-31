В Краснодарском крае предотвращен теракт на железной дороге

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт на железной дороге, задержав россиянина, который действовал по заданию проукраинской террористической организации. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанный 1981 года рождения инициативно вышел на связь с представителем проукраинской террористической организации и по его указанию изготовил зажигательную смесь, предназначенную для поджога критически важного электрооборудования на ж/д.

Силовики задержали мужчину на подходе к месту. Пострадавших нет, подчеркивается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к теракту") и еще трем статьям.

Ранее ФСБ предотвратила теракты, планировавшиеся на еврейских культовых объектах. В Красноярске были задержаны двое граждан из Центрально-Азиатского региона, готовивших диверсию и хранивших компоненты для взрывчатки. В Пятигорске был арестован гражданин России, планировавший поджог здания еврейской общины.