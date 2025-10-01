Подросткам из четырех регионов РФ предъявлено обвинение в терроризме

Фото: depositphotos/Grigorenko

Подростков из Челябинской, Оренбургской и Брянской областей, а также из Республики Башкортостан обвинили в терроризме, сообщает RT со ссылкой на СК России.

По данным ведомства, дети попали под негативное влияние в мессенджерах. Например, 14-летняя девочка в Башкортостане распространяла материалы о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.

В Оренбуржье 15-летний молодой человек принял участие в деятельности запрещенной в России террористической организации, а в переписках рассказывал о планах совершать поджоги за деньги.

Несовершеннолетний из Брянска в 2024 году опубликовал видео, в котором содержались пропаганда и оправдание запрещенной террористической организации. В Челябинской области трое подростков пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге по инструкции в мессенджере, но их действия были пресечены.

Кроме того, один из задержанных школьников хотел убить учителя биологии, следует из видео, распространенного ФСБ. Другой подросток признался, что "собирался всех перестрелять", а третий составил список "достойных и недостойных".

Ранее стало известно, что в России пресекли работу 59 администраторов телеграм-каналов, в которых распространялась неонацистская и террористическая идеология. Были задержаны 5 россиян, которые причастны к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле.

