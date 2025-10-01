ФСБ пресекла работу 59 администраторов телеграм-каналов

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

В России пресекли работу 59 администраторов телеграм-каналов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации силовиков, в каналах и чатах распространялась неонацистская и террористическая идеология. В средствах связи администраторов нашли инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписку с иностранными кураторами.

Против 9 человек возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к терроризму и экстремизму.

Всего ФСБ вместе с МВД, Следственным комитетом и Федеральной службой войск нацгвардии провела предупредительно-профилактические мероприятия в 75 регионах страны. Они затронули 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов.

В результате задержали 5 россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также 3 несовершеннолетних жителей Челябинской области. Последние намеревались совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

По адресам их проживания правоохранители изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистскую символику и пропагандистские материалы украинских террористических структур.

"Приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, подпавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий. Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида", – указали в ФСБ.

Ранее силовики задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге. Как выяснили спецслужбы, злоумышленник через мессенджер Telegram вышел на связь с представителем украинской военной разведки и за вознаграждение согласился поджигать объекты транспортной инфраструктуры. Для осуществления задуманного он привлекал несовершеннолетних жителей региона.