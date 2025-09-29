Женщина-повар задержана в Севастополе за сотрудничество с украинской разведкой

Фото: depositphotos/Grigorenko

Женщина-повар задержана в Севастополе за сотрудничество с украинской военной разведкой, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужб, в сентябре 2023 года задержанная установила контакт с Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Она собирала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ на территории Севастополя.

В частности, женщина направила представителям ГУР фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы украинскими военными для планирования ракетных атак. Более того, уточнили в ФСБ, работая шеф-поваром в одном из заведений общепита, задержанная вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, подозреваемая заключена под стражу.

В ФСБ вновь уточнили, что украинские спецслужбы активно вербуют исполнителей диверсий и терактов для дестабилизации общественно-политической обстановки на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Россиян призвали быть бдительными и по возможности воздержаться от использования указанных платформ для общения с незнакомцами.

Ранее правоохранители пресекли теракт против офицера Росгвардии в Луганске. Покушение готовил местный житель по заданию украинских спецслужб. Он планировал заложить самодельное взрывное устройство под служебный автомобиль высокопоставленного военнослужащего.