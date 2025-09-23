ФСБ задержала в Екатеринбурге россиянина за финансирование ВСУ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге 33-летнего россиянина за финансирование Вооруженных сил Украины, передает RT со ссылкой на УФСБ России по Свердловской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных. Возбуждено уголовное дело о госизмене, фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее в Самарской области задержали отца и сына, которые подозреваются в совершении диверсий. Во время допроса они признались в подрывах магистрального газопровода в Сызранском районе и железнодорожных мостов через реки Чапаевку и Самару.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также решается вопрос о привлечении их к ответственности еще по трем статьям УК России.