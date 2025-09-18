ФСБ показала задержание агентов Украины, готовивших теракт в Петербурге

Видео: vkvideo.ru/nakgov

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания агентов Украины, готовивших теракт в Санкт-Петербурге.

Как признался на кадрах один из задержанных, он вступил в ряды террористической организации в июле этого года.

"Подготовил диверсионно-террористический акт против главы российского оборонного предприятия", – сказал агент Украины.

На видео показаны задержанные юноша, а также две девушки. Все они признались, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой.

Как стало известно ранее, задержанные собирались взорвать автомобиль главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге. Тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ.

По указанию украинского куратора двое задержанных вели наблюдение за объектом, а исполнитель перед минированием автомобиля переоделся в женскую одежду. Его задержали в момент закладки бомбы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.