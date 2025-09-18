ФСБ предотвратила убийство главы предприятия ОПК в Петербурге

Фото: 123RF/grigorenko

Спецслужбы предотвратили убийство главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Две молодые женщины и юноша собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ.

"Пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, причастных к подготовке террористического акта", – говорится в сообщении.

По указанию украинского куратора двое задержанных наблюдали за объектом и проводили разведку по месту его жительства, после чего через тайник передали исполнителю взрывное устройство. При этом последний перед минированием автомобиля переоделся в женскую одежду, однако его задержали в момент закладки бомбы.

Все трое дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Также продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Ижевске убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК с помощью подрыва СВУ, которое планировалось реализовать по заданию ГУР Минобороны Украины.

В телефоне фигуранта была найдена переписка с куратором, который подтвердил подготовку к теракту, а также направил инструкцию по сборке СВУ и изготовлению ядовитых веществ. Следователи завели уголовное дело.