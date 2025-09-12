Россиянин задержан в Подмосковье за финансирование ВСУ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в подмосковном Климовске россиянина за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в период с января прошлого года по апрель 2025-го мужчина направлял деньги на счета, которые используются для оказания помощи украинским военным. Кроме того, злоумышленник планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника.

Помимо этого, было установлено, что мужчина склонял других к вступлению в формирования, которые противостоят российской армии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене. Злоумышленник арестован.

Ранее силовики совместно с Росгвардией задержали в Воронеже россиянина, который переводил в криптовалюте деньги военизированному объединению, сформированному под контролем Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ФСБ уточнили, что мужчина по своей воле связался с представителями иностранных спецслужб в мессенджере Telegram. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о госизмене. Злоумышленник арестован.

