Следователи обвинили экс-диспетчера ГБУ из Москвы в финансировании терроризма

Фото: depositphotos/aksenovko

Следователи обвинили бывшего московского диспетчера ГБУ "Жилищник по районе Зюзино" Татьяну Шувалову (внесена в перечень террористов РФ) в финансировании террористической деятельности участников группировки "Артподготовка" (в РФ признана экстремистской и запрещена), передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Москвичку задержали при попытке выехать из страны. По версии следствия, Шувалова переводила денежные средства, осознавая, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности и совершение группировкой преступлений террористической направленности.

Пока женщина будет находиться в СИЗО, ее также проверят на причастность к совершению других особо тяжких преступлений против общественной безопасности. В настоящий момент ей предъявлено обвинение по статье "Финансирование терроризма". Супруг и сын обвиняемой покинули территорию России до ее задержания.

Ранее в Москве задержали гражданку Украины за работу на украинские спецслужбы и хранение взрывчатки. Ей предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ. Мещанский суд уже заключил злоумышленницу под стражу.

