Гражданка Украины задержана в столице за работу на спецслужбы Киева

Фото: depositphotos/Grigorenko

Гражданка Украины задержана силовиками в Москве за работу на украинские спецслужбы и хранение взрывчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщине предъявили обвинение по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ. Мещанский суд уже заключил злоумышленницу под стражу.

В материалах дела указано, что задержанная сотрудничает с украинскими спецслужбами и обладает навыками конспирации, противодействия правоохранительным органам, а также обширными связями в криминальном мире, включая зарубежные контакты.

Злоумышленница полностью признала свою вину. Ей грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

Ранее силовики задержали в Херсонской области 35-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооруженных сил России. Мужчина был завербован через WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сотрудником СБУ. Ему он на систематической основе передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВС РФ.