Житель Запорожской области получил пожизненное лишение свободы за шпионаж

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд приговорил жителя Токмака к пожизненному лишению свободы за диверсию и шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеграм-канал Запорожского областного суда.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, первые пять лет – в тюрьме.

По данным суда, в мае 2023 года мужчина через Telegram связался со своим знакомым, находящимся на подконтрольной Украине территории. Он пообещал передавать ВСУ сведения о расположении российских военных, оборонительных сооружений и бронетехники.

"Гражданин Д. передал данные о месте дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, в том числе и зенитно-ракетной установки, прикрывающей воздушное пространство Запорожской области", – говорится в сообщении.

По предоставленным координатам ВСУ ударили из РСЗО HIMARS. В результате была уничтожена российская зенитно-ракетная установка и погибли трое военнослужащих.

Ранее силовики задержали жителя Тамбовской области, который помогал украинским спецслужбам совершать диверсии в России. Мужчина по своей инициативе установил через Telegram контакт с украинскими спецслужбами и согласился осуществлять деятельность, нацеленную против безопасности России. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

