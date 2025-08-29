Фото: depositphotos/doomu

Сотрудница МИД Армении арестована за шпионаж, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

"Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником министерства иностранных дел путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителем иностранного государства с информацией, содержащей государственную тайну", – рассказали в ведомстве.

Издание Factor.am со ссылкой на источники сообщало, что задержанной является Ашхен Алексанян. По данным журналистов, она контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию.

СМИ отмечали, в ходе допроса Алексанян заявляла, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна.

Однако в ведомстве указали, что предварительное следствие не выявило признаков участия в преступлении других лиц, в том числе сотрудников МИД республики.

"Следовательно, распространяемая средствами массовой информации информация о том, что указанный сотрудник действовал не в одиночку, не соответствует действительности", – подчеркнули в СК.

