29 августа, 21:28Политика
Сотрудница МИД Армении арестована за шпионаж
Фото: depositphotos/doomu
Сотрудница МИД Армении арестована за шпионаж, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.
"Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником министерства иностранных дел путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителем иностранного государства с информацией, содержащей государственную тайну", – рассказали в ведомстве.
Издание Factor.am со ссылкой на источники сообщало, что задержанной является Ашхен Алексанян. По данным журналистов, она контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию.
СМИ отмечали, в ходе допроса Алексанян заявляла, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна.
Однако в ведомстве указали, что предварительное следствие не выявило признаков участия в преступлении других лиц, в том числе сотрудников МИД республики.
"Следовательно, распространяемая средствами массовой информации информация о том, что указанный сотрудник действовал не в одиночку, не соответствует действительности", – подчеркнули в СК.
Ранее в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки. Речь идет об Исмаиле Фекри, который был задержан зимой 2023–2024 года.
По данным СМИ, мужчина передавал израильской стороне чувствительную информацию об Иране, а также поддерживал связь с двумя офицерами "Моссада".