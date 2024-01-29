В Иране казнили четырех человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем

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В Иране казнили четырех человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и формировании террористической группировки для подрыва национальной безопасности страны. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на министерство разведки исламской республики.

Преступников арестовали в 2023 году. Их обвинили в проведении операции по закладке взрывного устройства на ракетном заводе в Наджафабаде. Согласно информации, злоумышленников завербовала разведка Израиля "Моссад". По данным правоохранительных органов Ирана, во время подготовки террористов с ними встретился глава разведки Давид Барнеа.

17 сентября исламский революционный суд вынес членам группировки смертные приговоры. Верховный суд республики отклонил апелляцию и утвердил приговор.

1 января Верховный суд Израиля признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Он отменил поправку к основному закону, которая предполагала принцип разумности и ограничение контроля решения исполнительной власти.

До этого Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

Ранее израильский посол в РФ Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не собирается начинать войну против Ирана. Он также предупредил, что есть риск втягивания в палестино-израильский конфликт организации "Хезболлах".

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