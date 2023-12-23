В Иране пригрозили блокадой Средиземного моря при продолжении наступления в Газе

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Политика США и их западных союзников в секторе Газа может спровоцировать блокировку Ираном Средиземного моря. Об этом сообщил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который относится к элитным подразделениям вооруженных сил Ирана, генерал Мохаммад Реза Нагди.

Как он утверждает агентству Tasnim, сейчас для американских властей уже перекрыты Персидский залив и Ормузский пролив, а сейчас Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море.

"Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури", – подытожил Реза Нагди.

Ранее израильский посол в РФ Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не собирается начинать войну против Ирана. Он также предупредил, что есть риск втягивания в палестино-израильский конфликт организации "Хезболлах".

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".



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