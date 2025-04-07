Суд во Владивостоке смягчил наказание по делу американца Гордона Блэка

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Кассационный суд во Владивостоке снизил срок наказания американскому солдату Гордону Блэку до 3 лет и 2 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал Блэка в мае 2024 года. По версии следователей, он находился в квартире своей знакомой во Владивостоке и в результате ссоры схватил девушку за шею. Эти действия она восприняла как угрозу своей жизни.

В середине июня суд признал американца виновным в краже и угрозе убийством. Его приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В свою очередь, Блэк заявлял, что не будет просить о помиловании. Он считает, что если российское правительство признало его виновным в преступлении, то он должен подчиняться законам страны.

Позже военнослужащий выразил желание вернуться в свою страну в рамках программы обмена заключенными. Американец отметил, что о программе обмена заключенными он услышал не от властей Штатов, а от сотрудников СИЗО. По его мнению, обмен заключенными между странами положительно отразится на политических отношениях.