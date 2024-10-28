Осужденный в России американец Блэк выразил желание вернуться в США

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Военнослужащий США Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за кражу и угрозу убийством, выразил желание вернуться в свою страну в рамках программы обмена заключенными. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Вести Приморье".

По словам Блэка, недавно к нему в СИЗО приезжала делегация американских дипломатов. Они обсудили некоторые вопросы, но о возращении в США не упоминалось. Информация по этому поводу не поступала, уточнил он.

Американец отметил, что о программе обмена заключенными он услышал не от властей Штатов, а от сотрудников СИЗО. По его мнению, обмен заключенными между странами положительно отразится на политических отношениях. Он хочет вернуться домой, но решение будет принимать правительство США, добавил осужденный.

Суд арестовал Блэка в мае 2024 года. По версии следователей, мужчина находился в квартире своей знакомой во Владивостоке и в результате ссоры схватил девушку за шею. Эти действия она восприняла как угрозу своей жизни.

В середине июня суд признал американца виновным в краже и угрозе убийством. Его приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Блэк уточнил, что не будет просить о помиловании. Он считает, что если российское правительство признало его виновным в преступлении, то он должен подчиняться законам страны.