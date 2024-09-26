Арестованный в России американец Татер заявил, что прибыл в РФ за политическим убежищем

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Гражданин США Джозеф Татер, задержанный в России за нападение на полицейского, заявил в суде, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из зала Мосгорсуда.

В суде Татер заявил, что ЦРУ преследовало его в течение 18 лет.

"В прошлом году они убили мою мать. Я хочу остаться в России, получить убежище, иначе я погибну", – добавил гражданин США.

В свою очередь, адвокат задержанного сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза. Кроме того, юрист подтвердил, что Татер планирует в дальнейшем пройти процедуру получения политического убежища и остаться на территории России.

Во время заседания суда обвиняемый также заявил об отказе от американского гражданства и попросил уйти из суда двух представителей посольства, отметив, что больше не считает себя гражданином США.

Татер добавил, что не хочет присутствия в суде не только работников американской дипмиссии, но и журналистов из США, "особенно CNN", и особенно "журналистов из Украины".

В августе этого года Татер был арестован на 2 месяца по делу о нападении на правоохранителя в Москве. Он устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.