Американец Татер арестован на 2 месяца по делу о нападении на правоохранителя в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы арестовал гражданина Соединенных Штатов Америки Джозефа Татера до 14 октября 2024 года по делу о применении насилия в отношении представителя власти, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

При этом суд отказал обвиняемому и его защитнику в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, несвязанной с заключением под стражу.

14 августа Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. В отеле вызвали полицию, однако мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов.

Позже в отношении гражданина США завели уголовное дело по факту произошедшего.

В свою очередь, замруководителя пресс-службы Госдепа Штатов Ведант Пател заявил, что США пытаются получить как можно больше сведений о задержании в Москве Татера. На вопрос журналистов о том, какого мнения придерживается администрация Штатов о случившемся, Пател ответил, что не хочет строить догадки.