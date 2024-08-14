ТАСС: американец устроил дебош в московской гостинице

Фото: телеграм-канал "112"

Гражданин США устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе Москвы, а потом ударил полицейского в территориальном отделе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, у американца не оказалось миграционной карты, из-за чего в регистрации ему было отказано. После этого иностранец устроил дебош. Сотрудники отеля вызвали полицию, однако и это не успокоило гражданина США, и он ударил сотрудника правоохранительных органов.

В данный момент полицейские проводят проверку по факту происшествия.

Ранее Роберт Вудлэнд, также являющийся гражданином Штатов, был приговорен в Москве к 12,5 года колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Он, действуя с соучастниками, в январе этого года забрал в тайнике-закладе в Мытищах крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма.

Далее он перевез запрещенное вещество в квартиру на Широкой улице, где расфасовал его в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта. Правоохранители задержали его при попытке разместить наркотик в тайник.

