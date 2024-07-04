В Москве американец получил 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Гражданина США Роберта Вудлэнда приговорили в Москве к 12,5 года колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Сотрудники ведомства установили, что 32-летний американец, действуя с соучастниками, в январе этого года забрал в тайнике-закладе в Мытищах крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма. Далее он перевез запрещенное вещество в квартиру на Широкой улице, где расфасовал его в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта.

Правоохранители задержали его при попытке разместить наркотик в тайник. На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил.

Накануне столичные таможенники изъяли свыше 800 килограммов веществ для производства наркотиков. Злоумышленники планировали ввести нелегальный товар из Центральной Азии. По факту контрабанды прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.