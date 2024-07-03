03 июля, 13:05Происшествия
Столичная таможня пресекла ввоз около тонны веществ для создания наркотиков
Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню@
Столичные таможенники изъяли свыше 800 килограммов веществ для производства наркотиков, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Злоумышленники планировали ввести нелегальный товар из Центральной Азии. По факту контрабанды прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.
Теперь подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, уточнили в ФТС. Расследование продолжается.
Ранее сотрудники таможни изъяли 1 200 килограммов наркотиков на 13 миллиардов рублей. Контрабандный груз нашли в Большом порту Санкт-Петербурга. По данному факту также возбудили уголовное дело.
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