Столичная таможня пресекла ввоз около тонны веществ для создания наркотиков

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню@

Столичные таможенники изъяли свыше 800 килограммов веществ для производства наркотиков, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Злоумышленники планировали ввести нелегальный товар из Центральной Азии. По факту контрабанды прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Теперь подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, уточнили в ФТС. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники таможни изъяли 1 200 килограммов наркотиков на 13 миллиардов рублей. Контрабандный груз нашли в Большом порту Санкт-Петербурга. По данному факту также возбудили уголовное дело.

