МВД РФ планирует расширить перечень наркотических средств на 29 прекурсоров

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МВД РФ подготовило проект, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов, предполагающий увеличение списка наркотических средств на 29 новых прекурсоров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инициативой также предлагается усилить меры госконтроля за тремя прекурсорами, оборот которых в РФ ограничен. Данные нововведения, как отметили в МВД, помогут сдерживать экспансию наркоугрозы на территории России.

Ранее Минздрав РФ предложил внести препарат "Тапентадол", использующийся для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.