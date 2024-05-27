В ГД рассказали, в каких случаях упоминание наркотиков в книгах не будет пропагандой

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Упоминание наркотиков в литературе не будет признаваться пропагандой в том случае, если в тексте отсутствует информация о способах их изготовления, рассказали РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по здоровью.

Представители комитета также отметили, что это исключение будет распространяться и на классические произведения. В качестве примера в пресс-службе привели рассказ Михаила Афанасьевича Булгакова "Морфий", в котором описана зависимость главного героя от наркотиков.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков, сообщает ТАСС.

В соответствии с этим документом, в УК РФ может быть внесена поправка о штрафах в размере от 100 до 300 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также культивирование наркотических растений во всех информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

При этом максимальным наказанием за данное правонарушение может стать лишение свободы сроком до двух лет. Оно может применяться к тем гражданам, которые ранее уже привлекались к административной или уголовной ответственности за то же самое деяние.

Также сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о введении штрафов за нарушения при использовании велосипедов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Депутаты поддержали концепцию, представленную в проекте данного закона, и рекомендовали его к принятию во втором чтении.