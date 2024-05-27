Депутат Нилов: законопроект о досрочной пенсии педагогам внесут в ГД

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Депутаты партии ЛДПР 27 мая внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профессионального образования. Об этом РИА Новости заявил глава комитета ГД по труду, депутат Ярослав Нилов.

Отмечается, что изменения предлагается внести в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях". Как указано в пояснительной записке, законопроект предусматривает право на досрочное назначение пенсии по старости учителям, которые преподавали по основным образовательным программам и образовательным программам среднего профобразования, вне зависимости от возраста обучающихся в них студентов.

Кроме того, проект закона предоставляет право на досрочное получении пенсии людям, которые не меньше 25 лет преподавали в организациях для детей. Авторы законопроекта объяснили, что с момента утверждения прошлых правил в 2002 году увеличился возраст поступающих в колледжи и училища выпускников школы после 11-го класса, что привело к снижению процентного количества детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в колледжах и училищах. В связи с этим педагоги данных учреждений не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не получают досрочную пенсию.

Ранее депутат ГД Яна Лантратова предложила добавить в КоАП РФ статью "Оскорбление педагогического работника" и увеличить за подобный поступок размер штрафов. С ее слов, это позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства преподавателей, защитит их, повысит признание и их статус.