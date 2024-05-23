Ракова: основной период сдачи ЕГЭ начался в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в Москве, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Подавляющее большинство москвичей получают высокие результаты и поступают в ведущие вузы страны на перспективные и востребованные специальности", – заключила она.

Она уточнила, что всего в столице на ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек, из которых около 68 тысяч являются нынешними выпускниками.

"Сегодня стартуют первые испытания – по литературе, химии и географии. На экзамены по литературе и химии зарегистрировались всего более 14 тысяч выпускников, географию выбрали свыше двух тысяч одиннадцатиклассников", – сообщила она.

По ее данным, ЕГЭ по географии рассчитан на 3 часа. В этот раз материалы претерпели лишь незначительные изменения. В экзамене по химии дополнений нет – он также длится 3 часа 30 минут. Для ЕГЭ по литературе выпускникам отводится 3 часа 55 минут, добавила Ракова.

С результатами по трем предметам можно будет ознакомиться не позднее 6 июня на портале mos.ru, а также в своем образовательном учреждении. Второй этап основного периода ЕГЭ состоится 28 мая, когда выпускникам предстоит написать экзамен по русскому языку.

Ракова напомнила, что в этом году для учеников утвердили дополнительные дни единого госэкзамена – 4 и 5 июля. В это время столичные 11-классники смогут пересдать ЕГЭ, но только по одному из предметов. Для этого они могут зайти на портал мэра Москвы и выбрать услугу "Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов", указала она.

Заммэра подчеркнула, что для получения аттестата выпускникам нужно сдать лишь два обязательных предмета – русский язык и математику в базовом или профильном уровнях. Кроме того, для допуска к ЕГЭ школьники должны иметь годовые отметки по всем предметам не ниже удовлетворительных, а также получить зачет по итоговому сочинению (изложению).

Чтобы дети лучше подготовились к госэкзаменам, добавила Ракова, для них были организованы практикумы, открытые лекции психологов и пробные экзамены, а также доступен сервис "Экзамены" на платформе "Московской электронной школы". Там, по ее словам, можно самостоятельно подготовиться к ЕГЭ.



"Это подборки видеоуроков и видеоразборов заданий по всем предметам от лучших учителей Москвы, советы по управлению эмоциями на экзаменах. Еще пользователям доступны персональные рекомендации по поступлению в вузы с учетом результатов, полученных на ЕГЭ", – уточнила заммэра.

Подробное расписание экзаменов и подробности о процедурах сдачи госэкзаменов можно найти на сайте Регионального центра обработки информации Москвы.

Ранее стало известно, что новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам этого и последующих годов. Однако закончившие 11-й класс в предыдущих годах не смогут воспользоваться этим правом.

