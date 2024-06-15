Президент Чехии заявил, что на Украину надо вернуть подлинный мир

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На Украину нужно вернуть не иллюзию мира, а подлинный и справедливый мир. Об этом президент Чехии Петр Павел написал в соцсети Х по итогам первого дня саммита по Украине в Швейцарии.

Он отметил, что представители сотни государств встретились, чтобы вернуть мир на Украину. Предстоит пройти тяжелый путь, но нельзя "ждать со сложенными руками", подчеркнул чешский лидер и добавил, что речь также идет о конкретных последствиях конфликта, касающиеся каждого.

Ранее на этой же конференции глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд сказал, что мирный процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта, требует участия РФ. Он считает важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам. Министр также выразил надежду, что итоги саммита будут отражать эти цели.