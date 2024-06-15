Партерную часть Парка Горького перекрыли до 29 июня из-за подготовки к выпускному

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Парке Горького начался монтаж инфрастуктуры для проведения общегородского школьного выпускного. Партерная часть перекрыта до 29 июня, сообщила пресс-служба парка в телеграм-канале.

Так, партерная часть частично закрыта с 15 по 28 июня, полностью ее перекроют с 28 по 29 июня. На время монтажа столики для игры в настольный теннис с Фонтанной площади переместят к Зеленой школе. Также с 27 по 29 июня закроют парковку перед аркой главного входа, говорится в публикации.

Горожанам рекомендовали для прогулок выбирать парк "Музеон" и Нескучный сад.

Общегородской школьный выпускной начнется вечером 28 июня и закончится в 06:00 29 июня. Как рассказал Сергей Собянин, Парк Горького будет открыт для выпускников и их сопровождающих. Вход будет осуществляться по индивидуальному браслету с QR-кодом.