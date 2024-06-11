Собянин: общегородской школьный выпускной пройдет в Москве 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве 28 июня. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы рассказал, что праздник по традиции состоится в Парке Горького. Мероприятие начнется вечером 28 июня и продлится до 06:00 29 июня.

Градоначальник отметил, что для гостей парка подготовили программу с концертами, интерактивными площадками и спортивными мероприятиями. Мэр добавил, что Парк Горького будет открыт для выпускников и их сопровождающих. Проход будет осуществляться по индивидуальному браслету с QR-кодом. Ожидается, что городской выпускной посетят около 40 тысяч человек, уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на выпускные детей выросли почти вдвое за последние пять лет. Так, в этом году организация прощального вечера для 11-классников в среднем обойдется в 17 тысяч рублей, для 9-классников – 12 тысяч рублей. При этом в прошлом году выпускной для 11-х классов стоил примерно 16,5 тысячи рублей, для 9-х – 10,5 тысячи рублей.