Эксперт Князев рассказал о главных трендах последних звонков в Москве

В этом году последние звонки по всей России проходят 24 и 25 мая. Для выпускников по традиции организовывают праздничные линейки и концерты в актовом зале. Многие в этот день танцуют школьный вальс. В столице уже неотъемлемой частью торжества стали поездки на теплоходе. Рассказываем, как еще отмечают праздник московские выпускники и во сколько это обходится.
Большой праздник
В Минпросвещения России порекомендовали в этом году провести последние звонки 24 и 25 мая. В общей сложности в российских школах они прозвенят для 2,3 миллиона учеников 9-х и 11-х классов. При этом в Москве последний звонок прозвучал для почти 180 тысяч школьников.
"Уже прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс. Сейчас у них наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ", – рассказал Сергей Собянин.
Вместе с тем праздник не ограничивается одной территорией учебного заведения. Некоторые классы оплачивают дополнительную развлекательную программу.
В 2024 году у организаторов мероприятий в столице было достаточно много заказов на проведение последних звонков. Об этом Москве 24 рассказал учредитель Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ) Сергей Князев.
Специалисты помогают выпускникам и их родителям со сценариями, костюмами и локациями.
Прогулка на теплоходе и кафе
В этом году, по словам Князева, в Москве наблюдалось очень много заказов на проведение последнего звонка на теплоходе с фуршетом и интересной программой на борту. Стоимость такого праздника составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей на человека.
Многое зависит от вида судна и времени, на которое его арендуют. Одно дело прокатиться по Москве-реке в течение 1,5–2 часов и потом, например, совершить высадку в районе Парка Горького. И совсем другое – заказать теплоход на весь вечер начиная с 18–19 часов, обратил внимание эксперт.
Рестораны для последних звонков в столице бронируются в редких случаях. В основном в них проводят выпускные вечера. Об этом Москве 24 рассказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
Князев также согласился, что подобные заведения для последних звонков из-за ценников не пользуются большим спросом. Поэтому очень многие мероприятия проходят в более бюджетных местах.
По словам специалиста, для организации похода в кафе на одного выпускника в среднем нужно рассчитывать от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.