Эксперт Князев рассказал о главных трендах последних звонков в Москве

В этом году последние звонки по всей России проходят 24 и 25 мая. Для выпускников по традиции организовывают праздничные линейки и концерты в актовом зале. Многие в этот день танцуют школьный вальс. В столице уже неотъемлемой частью торжества стали поездки на теплоходе. Рассказываем, как еще отмечают праздник московские выпускники и во сколько это обходится.



Большой праздник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минпросвещения России порекомендовали в этом году провести последние звонки 24 и 25 мая. В общей сложности в российских школах они прозвенят для 2,3 миллиона учеников 9-х и 11-х классов. При этом в Москве последний звонок прозвучал для почти 180 тысяч школьников.

"Уже прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс. Сейчас у них наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ", – рассказал Сергей Собянин.

Вместе с тем праздник не ограничивается одной территорией учебного заведения. Некоторые классы оплачивают дополнительную развлекательную программу.

В 2024 году у организаторов мероприятий в столице было достаточно много заказов на проведение последних звонков. Об этом Москве 24 рассказал учредитель Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ) Сергей Князев.





Сергей Князев учредитель Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий Очень многие выпускники планировали отпраздновать свой замечательный день в стилистике какой-нибудь Пушкинской эпохи либо по каким-то другим нашим российским литературным произведениям. То есть очень много тематических заказов, а не просто: здорово, что мы закончили школу.

Специалисты помогают выпускникам и их родителям со сценариями, костюмами и локациями.



Прогулка на теплоходе и кафе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом году, по словам Князева, в Москве наблюдалось очень много заказов на проведение последнего звонка на теплоходе с фуршетом и интересной программой на борту. Стоимость такого праздника составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей на человека.

Многое зависит от вида судна и времени, на которое его арендуют. Одно дело прокатиться по Москве-реке в течение 1,5–2 часов и потом, например, совершить высадку в районе Парка Горького. И совсем другое – заказать теплоход на весь вечер начиная с 18–19 часов, обратил внимание эксперт.

Рестораны для последних звонков в столице бронируются в редких случаях. В основном в них проводят выпускные вечера. Об этом Москве 24 рассказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Князев также согласился, что подобные заведения для последних звонков из-за ценников не пользуются большим спросом. Поэтому очень многие мероприятия проходят в более бюджетных местах.





Сергей Князев учредитель Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий Скорее это кафе, летние террасы, какие-то площадки, у которых есть зеленая территория с верандами.

По словам специалиста, для организации похода в кафе на одного выпускника в среднем нужно рассчитывать от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.

