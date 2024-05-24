Собянин: в школах Москвы прозвучали последние звонки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Последние звонки прошли для почти 180 тысяч столичных выпускников 9-х и 11-х классов. В школах состоялись торжественные линейки и концерты, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс. Сейчас у них наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ", – подчеркнул мэр.

По его словам, Москва создает все возможности для получения школьниками качественного образования, раскрытия их талантов и для определения будущей специальности.



Собянин напомнил, что в прошлом году пересмотрели подход подготовки к ЕГЭ и добавили практикумы, на которых ученики школ готовятся по предметам для поступления в вуз.



Ребята могут позаниматься самостоятельно при помощи сервиса "Экзамены" на платформе Московской электронной школы, а для получения психологической поддержки они могут обратиться к известным психологам на открытых лекциях.



"Поздравляю выпускников и желаю всем успешно сдать экзамены", – написал мэр.

Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме. Всего на участие в основном периоде ЕГЭ было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек. Результаты экзаменов станут известны до 6 июня.

Ранее стало известно, что новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам этого и последующих годов. Закончившие 11-й класс в предыдущих годах не смогут воспользоваться этим правом.

