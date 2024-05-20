Музаев: новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам этого года. Выпускники прошлых лет воспользоваться этим правом не смогут, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году.

"И так будет ежегодно", – цитирует его ТАСС.

Более того, продолжил Музаев, выпускники, пересдающие ЕГЭ по новому порядку до конца приемной кампании, имеют право на апелляцию. Он уточнил, что подать апелляцию можно в течение двух дней после официального объявления результатов экзамена.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году сдавать ЕГЭ будут 87,5 тысячи столичных школьников и выпускников прошлых лет, а ОГЭ – почти 110 тысяч девятиклассников. Он отметил, что для спокойной сдачи экзаменов в городе созданы все условия. Мэр также пожелал юным москвичам удачи на государственной итоговой аттестации.