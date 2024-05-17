Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать 87,5 тысячи московских школьников и выпускников прошлых лет, а основной государственный экзамен (ОГЭ) – почти 110 тысяч девятиклассников. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр отметил, что для школьников создали все условия, чтобы они спокойно сдали экзамены. По его словам, на базе школ будут работать 362 пункта проведения ЕГЭ и 487 – ОГЭ. Аудитории на единый госэкзамен оборудованы системами наблюдения, контролировать процедуру будут также общественные наблюдатели, рассказал Собянин.

Еще 15 пунктов сделали в столичных больницах, продолжил он. А у учеников с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут прийти в школу или больницу, принимать экзамены будут на дому.

Градоначальник напомнил, что с января школьники проходили различные практикумы и писали тренировочные экзамены. Дополнительные возможности для самостоятельной подготовки дает "Московская электронная школа", также в городе есть программа психологической поддержки для учащихся и их родителей.

В заключение Собянин пожелал юным москвичам удачи на предстоящих экзаменах.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала серия бесплатных открытых лекций с целью поддержать выпускников при подготовке в ЕГЭ и ОГЭ. В мероприятиях участвуют психологи и ученые.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уточнила, что городской психологический лекторий будет проходить до конца мая на современных площадках – Воробьевы горы, "Винзавод" и парк "Зарядье".