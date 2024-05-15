Методист Кудрявцев рассказал об изменениях в ЕГЭ по математике в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В кодификаторе ЕГЭ-2024 по математике появился новый проверяемый элемент, а в профильной части экзамена – геометрическое задание, связанное с координатами и векторами. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил методист Александр Кудрявцев.

Он рассказал, что в экзамене базового уровня содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) останется прежним. Однако стоит обратить внимание, что в кодификаторе ЕГЭ-2024 появился проверяемый элемент содержания "Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера – Венна", которого не было в прошлом году.

Это может означать, продолжил эксперт, что в 2024-м задания № 8 базового уровня и № 19 профильного будут проверять владение именно этими темами. Чтобы справиться с задачами, Кудрявцев рекомендовал потренироваться в построении кругов Эйлера.

Также в госэкзамене появилось новое геометрическое задание. В первой части профильного уровня теперь есть задача по темам раздела "Координаты и векторы", объяснил методист. Раньше знание векторов требовалось только во второй части, чтобы решить задание по стереометрии, добавил он.

Эксперт отметил, что в первой части заданий стало больше, из-за чего изменится максимальный первичный балл – с 31 до 32. Для решения новой задачи Кудрявцев советует повторить темы "Координаты точки и вектора", "Сложение векторов", "Умножение вектора на число", "Скалярное произведение векторов" и "Угол между векторами".

Чтобы закрепить изученное, достаточно решения 10 заданий по каждой теме. Всего на изучение раздела уйдет около пяти часов, а на решение задач – от трех до пяти минут, прокомментировал специалист.

В то же время методист указал, что ЕГЭ по математике стал труднее. По его словам, подготовка к новому заданию профильного уровня займет пару дней. Также на этом экзамене первая часть теперь дает больше первичных баллов: 12 из 32 вместо 11 из 31, резюмировал Кудрявцев.

Ранее сообщалось, что досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году прошел в стране в штатном режиме. По информации Рособрнадзора, организационно-технологических сбоев зафиксировано не было. Около 2,5 тысячи выпускников сдали экзамены с 22 марта по 22 апреля.