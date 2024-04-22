Досрочный период ЕГЭ-2024 прошел в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Досрочный период сдачи единого госэкзамена в 2024 году прошел в России в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора.

По данным ведомства, организационно-технологических сбоев не было. Экзамены проходили с 22 марта по 22 апреля. Сдали их около 2,5 тысячи человек.

Результаты ЕГЭ выдаются участникам в соответствии с графиком, добавили в сообщении.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету. Президент распорядился позволить ученикам пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов по их выбору и использовать новые результаты при приеме в вузы. Ответственным за поручение стал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

После этого Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали даты проведения ЕГЭ в 2024 году, в которых учли возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Школьники смогут пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам пройдут 5 июля.