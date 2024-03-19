Прием в вузы РФ адаптируют под пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

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Власти адаптируют систему приема в российские университеты под возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Глава ведомства выразил уверенность в том, возможность пересдачи ЕГЭ предоставит абитуриентам больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая по душе.

"Потому что все-таки может быть по-разному – кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", – заявил Фальков.

Министр также назвал хорошим решение дать возможность в ходе приемной компании сдать ЕГЭ еще раз. Фальков подтвердил, что система приема в российские вузы будет адаптирована под это.

О возможности пересдать ЕГЭ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент предложил дать выпускникам возможность пересдать экзамен по одному из предметов.

Рособрнадзор внесет изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году. Указывается, что первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, был он лучше или хуже.



Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году