В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Уточняется, что выпускные экзамены будут сдаваться учащимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Проект внесут в Госдуму в понедельник, 11 марта.

Один из разработчиков законопроекта, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал серьезным конструктивным шагом введение в РФ механизма пересдачи одного предмета по ЕГЭ до конца приемной кампании.

Вместе с тем документ также предлагает рассмотреть возможность добровольного ЕГЭ для школьников.

"И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания", – отметил Нилов.

Согласно тексту законопроекта, в прошлом году в период проведения ЕГЭ траты россиян на глицин и успокоительные препараты выросли до 471,9 миллиона рублей. За этот период было продано 5,4 миллиона упаковок успокоительных средств, а среднесуточное потребление глицина в сравнении с началом года выросло с 55,2 тысячи до 61,2 тысячи упаковок. Депутаты также указали в пояснительной записке на случаи суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Парламентарии считают, что принятие данного проекта поможет проводить более качественный отбор среди учащихся на поступление в колледжи, техникумы и училища, а также увеличит число желающих получить профессиональное обучение.

В случае принятия соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

В конце февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты.

Также президент потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Российский лидер подчеркнул, что механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться.

Позже глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что право пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в этом году. По его словам, при пересдаче госэкзамена в тот же год первый результат будет аннулироваться, то есть выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году