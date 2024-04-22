Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ-2024

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали даты проведения ЕГЭ в 2024 году, в которых учли возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Приказ вышел на сайте нормативно-правовых актов.

Школьники смогут пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию, а также письменную части экзамена по иностранным языкам 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам пройдут 5 июля.

Изменились даты проведения некоторых экзаменов, чтобы выпускники успели получить результаты и решить, необходима ли им пересдача. Экзамен по физике перенесли с 10 на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – с 17 и 18 на 7 и 8 июня соответственно, при этом он пройдет одновременно с информатикой. На 11 июня перенесли биологию, историю, а также письменную часть по иностранным языкам.

Остальные экзамены пройдут в ранее утвержденные в 2023 году даты: 23 мая – география, литература и химия, 28 мая – русский язык, 31 мая – математика базового и профильного уровней, 4 июня – обществознание.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету. Президент распорядился позволить ученикам пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов по их выбору и использовать новые результаты при приеме в вузы. Ответственным за поручение стал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.