Путин поручил до 1 июня предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин распорядился до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, Путин распорядился позволить ученикам пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов по их выбору и использовать новые результаты при приеме в вузы. Ответственным за поручение стал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Новое расписание единого государственного экзамена с учетом введения возможности пересдачи одной из дисциплин до конца приемной кампании утвердят к концу апреля. Как уточнил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ведомство не рассчитывает на большое число выпускников, которые намерены воспользоваться нововведением.

В свою очередь, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заверил, что в стране адаптируют систему приема в университеты под возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов.

Подобное нововведение Путин озвучил во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства выступил с идеей дать выпускникам возможность пересдать экзамен по одному из предметов.