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20 мая, 13:47

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Развожаев: в Севастополе сдачу ЕГЭ и ОГЭ сделают добровольной

ЕГЭ и ОГЭ сделают добровольными в Севастополе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе на фоне неспокойной обстановки пройдут в добровольном формате. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, министр просвещения Сергей Кравцов одобрил это предложение. Школьники выберут форму государственной итоговой аттестации и получат аттестаты за 9-й и 11-й класс по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе.

Поступить в вуз можно будет на основании результатов ЕГЭ и внутренних вступительных экзаменов, уточнил Развожаев.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен только выпускникам 2024 года. Также у школьников, пересдающих ЕГЭ по новому порядку до конца приемной кампании, будет право на апелляцию.

Более 87,5 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

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