Рособрнадзор: первые экзамены по ЕГЭ прошли штатно и без сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

По информации ведомства, госэкзамены прошли без сбоев, всего на участие в основном периоде ЕГЭ было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек.

Там уточнили, что химию могли сдать около 85 тысяч выпускников, литературу – более 48 тысяч, а географию – более 20 тысяч. Для организации ЕГЭ было задействовано 2 615, 2 452 и 2 098 пунктов проведения государственных экзаменов соответственно.

"Свои результаты участники экзаменов 23 мая узнают не позднее 6 июня", – заключили в Рособрнадзоре.

Ранее заммэра Анастасия Ракова указала, что в Москве также стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Всего на участие в ЕГЭ в столице зарегистрировали свыше 87 тысяч человек.

