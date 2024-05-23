Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 17:42

Общество
Главная / Новости /

Рособрнадзор: первые экзамены по ЕГЭ прошли штатно и без сбоев

Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли штатно и без сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

По информации ведомства, госэкзамены прошли без сбоев, всего на участие в основном периоде ЕГЭ было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек.

Там уточнили, что химию могли сдать около 85 тысяч выпускников, литературу – более 48 тысяч, а географию – более 20 тысяч. Для организации ЕГЭ было задействовано 2 615, 2 452 и 2 098 пунктов проведения государственных экзаменов соответственно.

"Свои результаты участники экзаменов 23 мая узнают не позднее 6 июня", – заключили в Рособрнадзоре.

Ранее заммэра Анастасия Ракова указала, что в Москве также стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Всего на участие в ЕГЭ в столице зарегистрировали свыше 87 тысяч человек.

Основной период единого госэкзамена стартовал в России

Читайте также


образованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика