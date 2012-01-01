Психолог Игонина дала советы, как правильно настроить детей перед последним звонком

Традиционно в конце мая для российских выпускников звучит последний звонок. В это время подростки прощаются с важным жизненным этапом и начинают новый путь – во взрослую жизнь. Однако стресс перед экзаменами и переживания по поводу будущего могут омрачить праздник. Москва 24 выяснила, как правильно поддержать ребенка и помочь справиться с тревогой.
Верное напутствие
Последний звонок традиционно означает окончание учебы, предстоящие экзамены и выпускной. Чтобы взять паузу перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз, специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рекомендует устроить в этот день радостный праздник.
При этом многие юноши и девушки ждут выпуска из школы, чтобы обрести свободу и независимость. В этой ситуации близкие должны объяснить, что вместе с новыми возможностями у человека появляется и ответственность, отметила психолог.
"Желание "я буду жить как хочу" – это черта ребенка, а не взрослого. Нет ничего предосудительного в том, что у выпускника есть собственный план дальнейшего развития. Однако стоит иметь в виду, что для его грамотного составления и успешной реализации мало одного желания. Важны знания и опыт, которых у вчерашних школьников по объективным причинам не так много", – подчеркнула эксперт.
В этот день нужно напомнить подросткам, что рядом всегда будут люди, которые поддержат, подскажут и помогут определиться с будущей профессией, подчеркнула эксперт. При этом окончательный выбор всегда остается за самим человеком при условии, что это будет взвешенное и обоснованное решение.
Кроме того, в такой важный день можно подарить что-то небольшое на память. "Даже если старшеклассник – уже вполне серьезная личность, маленький презент, подаренный ему в этот день, наверняка обрадует. К тому же небольшая фигурка или значок любимой тематики может стать талисманом, помогающим хорошо сдать экзамены, – посоветовала психолог.
Поддержка перед экзаменами
Поскольку последний звонок – это настоящий праздник, Екатерина Игонина рекомендует не упрекать школьников за веселье перед экзаменами. Она напомнила, что успешные результаты зависят как от уровня знаний подростка, так и от эмоционального состояния. Поэтому накануне выпускных испытаний нужно создать дружелюбную атмосферу в семье.
Спокойствие родителей во многом помогает и ребенку. По словам психолога, не нужно давить на подростка, постоянно расспрашивать о готовности к экзамену и озвучивать негативные сценарии. Вместо этого лучше поинтересоваться, как можно помочь ему.
"В случае сомнений в собственных знаниях может понадобиться помощь репетитора. Если пугает сам процесс сдачи экзаменов и главная сложность в сильном волнении и стрессе, то полезным будет визит к психологу", – заметила специалист.
Помимо этого, родители не должны обесценивать чувства подростка и стыдить его за чрезмерные переживания или страх не справиться. Игонина предложила вспомнить личный опыт и собственные переживания во время сдачи экзаменов. Можно также привести в пример забавные случаи из собственной жизни, закончившиеся благополучно.
Психолог напомнила, что гораздо важнее экзаменов для выпускника – поддержка и вера близких, а также уверенность в том, что его всегда ободрят и будут гордиться им при любых обстоятельствах.