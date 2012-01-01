Психолог Игонина дала советы, как правильно настроить детей перед последним звонком

Традиционно в конце мая для российских выпускников звучит последний звонок. В это время подростки прощаются с важным жизненным этапом и начинают новый путь – во взрослую жизнь. Однако стресс перед экзаменами и переживания по поводу будущего могут омрачить праздник. Москва 24 выяснила, как правильно поддержать ребенка и помочь справиться с тревогой.

Верное напутствие

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Последний звонок традиционно означает окончание учебы, предстоящие экзамены и выпускной. Чтобы взять паузу перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз, специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рекомендует устроить в этот день радостный праздник.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Во-первых, это поможет расслабиться, отвлечься и зарядиться хорошим настроением. А во-вторых, умение искренне радоваться сегодняшнему дню вместо волнения перед предстоящим испытанием – хорошая черта характера. И именно родителям по плечу настроить подростка на позитив и успех, приободрить и добавить уверенности в себе и своих силах.

При этом многие юноши и девушки ждут выпуска из школы, чтобы обрести свободу и независимость. В этой ситуации близкие должны объяснить, что вместе с новыми возможностями у человека появляется и ответственность, отметила психолог.

"Желание "я буду жить как хочу" – это черта ребенка, а не взрослого. Нет ничего предосудительного в том, что у выпускника есть собственный план дальнейшего развития. Однако стоит иметь в виду, что для его грамотного составления и успешной реализации мало одного желания. Важны знания и опыт, которых у вчерашних школьников по объективным причинам не так много", – подчеркнула эксперт.

В этот день нужно напомнить подросткам, что рядом всегда будут люди, которые поддержат, подскажут и помогут определиться с будущей профессией, подчеркнула эксперт. При этом окончательный выбор всегда остается за самим человеком при условии, что это будет взвешенное и обоснованное решение.

Кроме того, в такой важный день можно подарить что-то небольшое на память. "Даже если старшеклассник – уже вполне серьезная личность, маленький презент, подаренный ему в этот день, наверняка обрадует. К тому же небольшая фигурка или значок любимой тематики может стать талисманом, помогающим хорошо сдать экзамены, – посоветовала психолог.

Поддержка перед экзаменами

Поскольку последний звонок – это настоящий праздник, Екатерина Игонина рекомендует не упрекать школьников за веселье перед экзаменами. Она напомнила, что успешные результаты зависят как от уровня знаний подростка, так и от эмоционального состояния. Поэтому накануне выпускных испытаний нужно создать дружелюбную атмосферу в семье.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Воздержитесь от негативных напутствий вроде: "Вот тебе сейчас весело – посмотрим, как ты будешь после экзаменов веселиться". Поверьте, новые знания у сына или дочери за пару дней вряд ли появятся. Постарайтесь искренне радоваться вместе с детьми.

Спокойствие родителей во многом помогает и ребенку. По словам психолога, не нужно давить на подростка, постоянно расспрашивать о готовности к экзамену и озвучивать негативные сценарии. Вместо этого лучше поинтересоваться, как можно помочь ему.

"В случае сомнений в собственных знаниях может понадобиться помощь репетитора. Если пугает сам процесс сдачи экзаменов и главная сложность в сильном волнении и стрессе, то полезным будет визит к психологу", – заметила специалист.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Как бы ни хотелось, чтобы в аттестате были отличные отметки, воздержитесь настраивать чадо на получение пятерок по всем экзаменам. Вроде бы так вы программируете выпускника на успех, но на самом деле увеличивается нервное напряжение.

Помимо этого, родители не должны обесценивать чувства подростка и стыдить его за чрезмерные переживания или страх не справиться. Игонина предложила вспомнить личный опыт и собственные переживания во время сдачи экзаменов. Можно также привести в пример забавные случаи из собственной жизни, закончившиеся благополучно.

Психолог напомнила, что гораздо важнее экзаменов для выпускника – поддержка и вера близких, а также уверенность в том, что его всегда ободрят и будут гордиться им при любых обстоятельствах.

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми, из них 16 – семейные центры. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Узнать больше об их работе можно на портале "Мой семейный центр".

